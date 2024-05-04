İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yenikapı Miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle bazı yollar 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Yenikapı Miting alanında düzenlenecek olan 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle bazı yollar 09.00'dan etkinlik bitene kadar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "05 Mayıs 2024 pazar günü, Yenikapı miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu organizesinde “Mevlidi Nebi" adı altında yapılması planlanan açık yer toplantısı nedeniyle saat 09:00 itibariyle başlayıp program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

KAPANAN YOLLAR

Namık Kemal Caddesi İle Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar, Namık Kemal Varyant, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İdo İskelesi İle Yenikapı Miting, Alanı Arası Yanyol (Yenikapı etkinlik alanı iç yolu), Mahramacı Sokak, İnkılap Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Küçük Langa Aralığı Caddesi, Langa Bostanları Sokak, Yenikapı Marmaray’a Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, Kennedy Caddesi