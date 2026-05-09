İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un üç merkezi ilçesinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren çok sayıda yol trafiğe kapatılıyor.

Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bugün saat 10.00’dan itibaren birçok ana arterin ve köprünün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kısıtlamalar, programlar tamamen sona erene kadar devam edecek.

3 İLÇEDE KAPANACAK YOLLAR

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, özellikle Tarihi Yarımada ve sahil şeridindeki ulaşım akslarında geçici düzenlemeye gidildi.

Galata Köprüsü’nün Beyoğlu istikameti ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih istikameti araç geçişine kapatılırken, Kennedy Caddesi’nin Sirkeci hattı ve Barbaros Bulvarı’nın belirli bölümleri de kısıtlama kapsamına alındı.

Ayrıca Dolmabahçe, Çırağan, Meclisi Mebusan ve Kemeraltı gibi Beşiktaş ve Beyoğlu’nu birbirine bağlayan kritik caddelerde de trafik akışı sağlanamayacak.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı gibi alternatif güzergahların kullanılmasını önerdi.