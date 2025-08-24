İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları çerçevesinde yapılacak genel provalar dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
'30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
KAPANACAK YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
Girişleri
10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım
ALTERNATİF YOLLAR
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D 100 Karayolu
O-3 Hal Yolu