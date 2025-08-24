İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

'30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

Fotoğraf: DHA

KAPANACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım

ALTERNATİF YOLLAR

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D 100 Karayolu

O-3 Hal Yolu