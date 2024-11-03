İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Bugün düzenlenecek olan 46. İstanbul Maratonu dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 46. İstanbul Maratonu dolayısıyla kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

Boğaziçi Köprüsü, saat 14.00'e kadar çift yönlü trafiğe kapalı kalacak. Yarış güzergahındaki diğer noktalar olan Barbaros Bulvarı, Kabataş, Galata Köprüsü, Sirkeci Sahil Yolu, Avrasya Tüneli, Ayasofya Meydanı ve bu yollara bağlı tüm yollar ise saat 15.30'da araç trafiğine açılacak. Yarış süresince Boğaziçi Köprüsü'ne alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kullanılabilecek​​​​​​​.

Açıklamada, saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar, “1- Güney Zincirlikuyu Ayrımı, 2- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, 3- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, 4- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım, 5- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, 6- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım, 7- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım, 8- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, 9- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, 10- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden Boğaziçi Köprüsü Kuzeye Katılım, 11- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, 12- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım kapatılacaktır” denildi.

Alternatif yolların ise, “1- Güney O-1 Karayolundan Boğaziçi Köprüsü'ne Gelen Akım Tamamen Kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımına yönlendirilecektir. 2- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna verilecektir. 3- Çamlıca Gişelerden Gelen Akım Ünalan Ataşehir Çamlıca İstikametine verilecektir. 4- Yıldız Posta ve Esentepe İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 5- Beşiktaş İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 6- Fulya’dan Gelen Akım Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 7- Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecek” olduğu belirtildi.