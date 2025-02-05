İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: THY bazı seferlerini iptal etti

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI

AKOM ise, günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Raporda Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yurda giriş yaptığı belirtildi.

Dün 7 derecelerde seyreden sıcaklığın gece saatlerinde 4 dereceye kadar gerileyeceğine dikkat çeken AKOM, cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

THY'NİN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarına karşı hava trafiğinde de önlemler alınıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla bugün ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edileceği açıklandı.

AJET: BAZI SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLDİ

AJet, 3 gün boyunca bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

İSKİ'DEN MESAJ

Öte yandan İSKİ'den İstanbullulara sms gönderildi.

Mesajda "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir." denildi.

Açıklamada, alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceğinin unutulmaması vurgulandı.