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İstanbul'da beklenen yağış başladı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 14:03
  • Giriş: 01.08.2025 14:03
  • Güncelleme: 01.08.2025 14:03
Kaynak: AA
İstanbul'da beklenen yağış başladı

İSTANBUL (AA) - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı ortalama 27,1 derece ölçüldü.

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.

Öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'de yağmur geçişi oldu.

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