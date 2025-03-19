İstanbul'da belediye işçileri eylemde: "Ekrem Başkan yalnız değildir"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil çok sayıda kişi sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da belediye işçileri, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona karşı eyleme başladı.

Şişli'de tüm belediye işçileri çalışma alanlarını bırakıp belediye binası önüne gelerek, "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Resul Başkan yalnız değildir" ve "Ekrem Başkan yalnız değildir" sloganları attılar.

İstanbul Valiliği, operasyonun ardından şehirde 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladığını duyurmuştu.