İstanbul'da belediyelere operasyon: 10 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik 'kent uzlaşısı' kapsamında salı günü (11 Şubat) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

10 kişi, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu hususu da nazara alındığında adı geçen şüphelilerin terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları anlaşılmış olup..." gibi iddialar öne sürülmüştü.