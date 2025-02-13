İstanbul'da belediyelere operasyon: Gözaltına alınanlar adliyede

İstanbul'da salı günü (11 Şubat) 9 belediyeye yönelik 'kent uzlaşısı' kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildiler.

İstanbul'da CHP yönetimindeki 9 belediyeye yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İ.P. bulunuyor.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu hususu da nazara alındığında adı geçen şüphelilerin terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları anlaşılmış olup..." gibi iddialar öne sürülmüştü.