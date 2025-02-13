İstanbul'da belediyelere operasyon: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul'da salı günü (11 Şubat) 9 belediyeye yönelik 'kent uzlaşısı' kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildiler.

2 GÜNDÜR GÖZALTINDALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 11 Şubat Salı günü 10 kişinin gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile Üsküdar ve Şişli Belediyesi'nden meclis üyeleri bulunuyordu.

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İ.P. gözaltına alınmıştı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu hususu da nazara alındığında adı geçen şüphelilerin terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları anlaşılmış olup..." ifadelerine yer verilmişti.