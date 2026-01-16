İstanbul'da "billboard" tartışması: AKP'den açıklama geldi

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmaları tanıtım toplantısında, kamuoyunda konuşulan billboard tartışmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir, kampanyanın herhangi bir siyasi polemik amacı taşımadığını, doğrudan İstanbullulara hitap eden bir bilgilendirme çalışması olduğunu vurguladı. “Bu billboardlarda yazanlar son bir yılın değil, İstanbul’un son 7 yılının bilançosudur. Vatandaşımızın hayatından gidenleri başlık başlık paylaştık” iddiasında bulundu.

İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kampanyaya yönelik “billboardlar kaldırılıyor” iddialarına da değinen Özdemir, tüm reklam alanlarının bedeli ödenerek ve hukuka uygun sözleşmelerle kullanıldığını öne sürerek, “Bu çalışmayı indirmeye dönük çabaları yakinen takip ettik. Hatta kampanya mecralarının ihalesini alan firmaya ihtar çekilecek noktaya gelinmesi, İstanbul’u yönetme iradesindeki zafiyetin açık göstergesidir” diye konuştu.

Billboard çalışmasının ay sonuna kadar süreceğini belirten Özdemir, “İstanbul'un gerçeklerini görmeye, İstanbullunun gözünü bantlayacak kadar bir iradenin CHP’de var olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. İstanbul’un içine sürüklendiği bu tabloyu, nokta nokta, belgeleriyle İstanbullulara anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

İMAMOĞLU VE ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul'un farklı noktalarına konumlandırılan ve İBB ile CHP'yi hedef alan ilanlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki göstermişti.

Özel, 14 Ocak'ta Beşiktaş'ta gerçekleşen mitingde iktidarın bu kez reklam panoları üzerinden bir algı operasyonu yürüttüğünü söyledi. AKP’nin İstanbul genelindeki billboardlarda CHP ve İBB’yi hedef alan ilanlar verdiğini söyleyen Özel, bu ilanları “ilan değil, kuyruklu yalan” sözleriyle eleştirdi.

İmamoğlu ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Hakikate bakmaya cesaret edemeyen iktidar, kara çalmaya, yalana, iftiraya sığınıyor. Binlerce sayfa iddianame yazdınız, halka anlatamadınız. Binlerce billboardı gerçeği çarpıtan afişlerle donattınız, yine halka anlatamayacaksınız. Çünkü hakikate ihanet eden, millete ihanet eder. Oysa bu millet, kendi gerçeğini billboardlardan değil mutfağından biliyor" dedi.