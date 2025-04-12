İstanbul'da bir erkek çocuk, arkadaşını darp etti; annesini öldürdü!

İstanbul'da 17 yaşındaki bir çocuk, kız arkadaşı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki kız çocuğunu darp edip annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı olduğu öne sürülen çocuğun evine giden H.E. (17), henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı M.N.G (17) ve annesi Sevda G. (49) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında kız arkadaşını bıçakla boğazından yaralayan erkek çocuk, anne Sevda G'nin kafasına sert bir cisimle vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevda G'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı M.N.G ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.