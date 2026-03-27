İstanbul'da bir erkek, evli olduğu kadını darp ederek öldürdü!
İstanbul'un Fatih ilçesinde Cezayirli Veli Cıngılea, yaşadıkları evde tartıştığı evli olduğu Nasıra Saigi'yi darp ederek öldürdü. Gözaltına alınan Cıngılea çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay, 23 Mart tarihinde saat 03.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesi Sofular Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki kiralık bir dairede meydana geldi.
Cezayir uyruklu Veli Cıngılea ile evli olduğu Nasıra Saigi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Cıngılea,Nasıra Saigi'yi darbederek ağır yaraladı. Aynı evin farklı odasında yaşayan başka bir kişi, sesleri duyması üzerine dışarı çıkarak Nasıra Saigi'nin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.
MİSAFİRLER DE GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Saigi'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Saigi'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri Cıngılea ile birlikte evdeki 3 kişiye de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cıngılea, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.