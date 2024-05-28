İstanbul'da bir erkek, evli olduğu kadını katletti
İstanbul'da, Zahra Nojioua isimli kadın evli olduğu Doğukan Uğur tarafından öldürüldü. Polis, cinayetin ardından kaçan Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
İstanbul Fatih'te, Doğukan Uğur isimli erkek evli olduüu Zahra Nojioua’yı öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Yedikule’de meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Cezayir asıllı Zahra Nojioua, 2022 yılında evlendiği Doğukan Uğur tarafından boğazı kesilerek katledildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, katil zanlısı Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.