İstanbul'da bir erkek, evli olduğu kadını katletti

İstanbul'da, Zahra Nojioua isimli kadın evli olduğu Doğukan Uğur tarafından öldürüldü. Polis, cinayetin ardından kaçan Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

Kadın 28.05.2024 11:20 Giriş: 28.05.2024 11:20

Güncelleme: 28.05.2024 11:25 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA