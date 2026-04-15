İstanbul'da bir gecede 1149 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün yapılan "Huzur İstanbul" uygulaması, iki aşamalı gerçekleştirildi.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 198 noktada 1356 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteriyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1113 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

1149 KİŞİ YAKALANDI

Uygulama kapsamında 344 bin 79 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 600 şüphelinin de bulunduğu toplam 1149 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 392 fişek, 1 kilogram 428 gram uyuşturucu madde, 75 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 2 bin 160 lira, 100 dolar ve 920 avro ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 501 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 9 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

42 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 43 araç ile 1694 motosiklet kontrol edilirken, 2 bin 597 araç ve motosiklet ile 31 sürücüye işlem uygulandı, 14 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 3 milyon 119 bin 97 lira trafik cezası kesildi.