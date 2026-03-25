İstanbul'da bir hemşire yaşadığı evin penceresinden 'düşerek' öldü
İstanbul'un Kartal ilçesinde özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Naile İlayda Ateş, yaşadığı binanın 6. katındaki dairenin penceresinden 'düşerek' hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan Ateş'in birlikte olduğu doktor A.A. ise gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olay, 19 Mart'ta Yalı Mahallesi'nde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ateş'in hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.
Hemşire Naile İlayda Ateş'in birlikte olduğu A.A. (53) isimli doktor "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.
İfadesi alınan A.A, Naile İlayda Ateş ile özel bir üniversitenin hastanesinde birlikte çalıştıklarını, kendisinin işten ayrıldığını, Ateş'in ise orada çalışmaya devam ettiğini anlattı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Naile İlayda Ateş ile 2 buçuk aydır birlikte olduğunu söyleyen şüpheli, dışarıda eğlenip eve döndükten sonra alkol nedeniyle sözlü tartışma yaşadıklarını, evin banyosundan çıktığında salonun penceresinin açık olduğunu ve Ateş'in atladığını iddia etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.