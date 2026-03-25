İstanbul'da bir hemşire yaşadığı evin penceresinden 'düşerek' öldü

İstanbul'da Naile İlayda Ateş isimli hemşire, yaşadığı evin penceresinden 'düşerek' hayatını kaybetti.

Olay, 19 Mart'ta Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel hastanede hemşire olan Naile İlayda Ateş, oturduğu binanın 6. katındaki dairesinden 'düşerek' hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ateş'in hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Hemşire Naile İlayda Ateş'in birlikte olduğu A.A. (53) isimli doktor "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

İfadesi alınan A.A, Naile İlayda Ateş ile özel bir üniversitenin hastanesinde birlikte çalıştıklarını, kendisinin işten ayrıldığını, Ateş'in ise orada çalışmaya devam ettiğini anlattı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Naile İlayda Ateş ile 2 buçuk aydır birlikte olduğunu söyleyen şüpheli, dışarıda eğlenip eve döndükten sonra alkol nedeniyle sözlü tartışma yaşadıklarını, evin banyosundan çıktığında salonun penceresinin açık olduğunu ve Ateş'in atladığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.