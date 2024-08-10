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İstanbul'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü

Arnavutköy'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahla öldürüldü. Harun G., isimli zanlı, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Kadın
  • 10.08.2024 17:07
  • Giriş: 10.08.2024 17:07
  • Güncelleme: 10.08.2024 17:13
Kaynak: AA
İstanbul'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Arnavutköy'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla vurarak öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının başında silahla beklediğini gördükleri Harun G'ye megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulundu.

Bir süre sonra silahını bırakarak yere yatan zanlı gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Serpil G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli Harun G'nin ifadesinde, Serpil G., ile 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını söylediği öğrenildi.

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