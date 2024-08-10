İstanbul'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü

Arnavutköy'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahla öldürüldü. Harun G., isimli zanlı, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Kadın 10.08.2024 17:07 Giriş: 10.08.2024 17:07

Güncelleme: 10.08.2024 17:13 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos