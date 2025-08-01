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İstanbul'da bir kediyi işkenceyle öldüren kişi gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir'de bir kediyi işkence ederek öldüren B.A. adlı şahıs gözaltına alındı.

Güncel
  • 01.08.2025 23:03
  • Giriş: 01.08.2025 23:03
  • Güncelleme: 01.08.2025 23:09
Kaynak: ANKA
İstanbul'da bir kediyi işkenceyle öldüren kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'de apartmanın içinde bir kediyi işkenceyle öldüren B.A. adlı şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

B.A. adlı kişinin eziyet ettiği kedi apartman sakinleri tarafından tedavi amaçlı veterinere götürülmüş ancak kurtarılamamıştı.

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