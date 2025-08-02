İstanbul'da bir kediyi işkenceyle öldüren kişi tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de apartmanın içinde bir kediyi işkenceyle öldüren Burak Alan adlı şahıs tutuklandı.

Burak Alan, mahallede yaşayan Cezve adlı kişiyi apartmanın içinde işkenceyle öldürmüştü.

Burak Acar adlı kişinin eziyet ettiği kedi apartman sakinleri tarafından tedavi amaçlı veterinere götürülmüş ancak kurtarılamamıştı.

Dün gözaltına alınan Burak Acar, çıkarıldığı mahkemede bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.