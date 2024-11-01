İstanbul'da bir kişi, damadını öldürdükten sonra intihar etti
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Ekrem Girgin, aynı dükkanda çalışan ve henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı damadı Arbin Timur'u silahla öldürdü. Girgin, daha sonra aynı silahla intihar etti. Girgin'in kızı M.T. ile Timur'un boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da bir kişi, iş yerinde çıkan tartışmada damadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Mega Center'de tarım ilaçları satışı yapan Ekrem Girgin (50), dükkanda çalışan damadı Arbin Timur (32) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kavganın büyümesi üzerine Ekrem Girgin, damadını silahla öldürdü. Girgin, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Girgin'in kızı M.T. ile Arbin Timur'un boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.