İstanbul'da bir kişi, damadını öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul'da bir kişi, iş yerinde çıkan tartışmada damadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Mega Center'de tarım ilaçları satışı yapan Ekrem Girgin (50), dükkanda çalışan damadı Arbin Timur (32) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine Ekrem Girgin, damadını silahla öldürdü. Girgin, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Fotoğraf: Ekrem Girgin

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Girgin'in kızı M.T. ile Arbin Timur'un boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.