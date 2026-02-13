İstanbul'da bir konser daha iptal edildi

Zorlu PSM'de düzenlenmesi planlanan bir konser daha iptal edildi.

İrlandalı post-rock grubu 'God Is An Astronaut'un bu akşam Zorlu PSM'de vermesi planlanan konseri iptal edildi.

Konserin duyurusu da Zorlu PSM'nin duyuru sayfasından kaldırıldı.

İptalin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Böylece bu hafta 3'üncü kez bir konser iptal edildi.

10 Şubat'ta da bir süredir gerici çevreler tarafından hedef gösterilen Slaughter to prevail ve Behemoth konserleri iptal edilmiş, iki gün boyunca bütün etkinlikler yasaklanmıştı.