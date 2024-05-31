İstanbul'da bir otele bombalı saldırı girişimi

Küçükçekmece'de bir otele el bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bomba patlamazken, bir otel çalışanı silahla karşılık verdi. Yaralı olarak kaçan saldırgan, polis tarafından yakalandı.

Güncel 31.05.2024 14:53 Giriş: 31.05.2024 14:53

Güncelleme: 31.05.2024 15:21 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: Arşiv (AA)