İstanbul'da bir otomobil devrilen araca çarptı: 2'si çocuk 7 yaralı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Orhanlı'da yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Aynı yönde seyreden otomobil, bu araca çarpıp yol kenarına savruldu.

Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.