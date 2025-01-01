İstanbul'da bir şahıs "Ey kafiler yenileceksiniz" diyerek kiliseyi hedef aldı, silahla ateş etti

31 Aralık 2024 akşam saatlerinde Çekmeköy'de bulunan Kurtuluş Kilisesi’ne ait bir derneğe silahlı saldırı düzenlendi.

Ekol TV’nin haberine göre, otomobilin içinde bulunan saldırgan, kilise derneğine ait dükkana kurşun sıkarken, yolda bulunan panoları da sökmeye çalıştı.

Yılbaşı gecesi eğlenmek isteyen yurttaşlara da tepki gösteren saldırgan, Çekmeköy'de bulunan Kurtuluş Kilisesi’ne ait bir derneği hedef aldı. Saldırgan şahıs, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dedi.

Otomobilden direkt derneği hedef alan kurşun, demir kepengi ve camı delerek duvara isabet etti.

Söz konusu kişinin saldırıyı düzenlediği anlara ait görüntülerin ise saldırganın bulunduğu aracın içinden çekildiği görüldü.