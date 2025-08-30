İstanbul'da bir şirketin ticaret yaptığı başka şirketi dolandıran 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da bir şirketin mail hesabını ele geçirerek, bu şirketin ticaret yaptığı başka bir firmayı dolandıran Nijeryalı 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir firma yetkilisinin dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Firma yetkilisi M.A. polise, sürekli ticaret yaptıkları bir şirketten gelen mail üzerine yeni mal alımı için anlaştıkları kişilere, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunda 300 bin dolar elden ödeme yaptıklarını, iki gün sonra aynı firmadan "mail hesaplarımız ele geçirildi" mesajı aldıklarını söyledi.

Polisin yaptığı çalışmada, şirketin mail hesaplarını ele geçiren kişilerin Nijeryalı 5 kişi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanlar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şahısların döviz bürosunda para aldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.