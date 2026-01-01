İstanbul'da birçok ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'un Kağıthane, Beşiktaş, Şile, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde kötü hava koşullarından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Kağıthane, Beşiktaş, Şile, Beykoz ve Sarıyer kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kar ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir."

İDARİ İZİNLİ SAYILACAK ÇALIŞANLAR DA SIRALANDI

Ayrıca idari izinli sayılacak çalışanlarla ilgili de şunlar kaydedildi:

"Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu', sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."