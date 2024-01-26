İstanbul'da bomba paniği

Fatih Vatan Caddesi'nde yol kenarında unutulan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan çantadan kıyafet çıktığı öğrenildi.

Güncel 26.01.2024 13:01 Giriş: 26.01.2024 13:01

Güncelleme: 26.01.2024 13:07 Kaynak: DHA

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Fotoğraflar: DHA

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Vatan Caddesi'nde belirlenen şüpheli çanta ekipler tarafından imha edildi. Olay, Fatih Vatan Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Yol kenarında unutulan çantayı görenler ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi önlem amaçlı trafiğe kapattılar. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattıkları çantadan pijama, suluk ve boyama kitabı çıktığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonrası cadde trafiğe açıldı.