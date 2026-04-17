Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da bombalama yapacağını söyleyen liseli tutuklandı

Telegram’dan Kahramanmaraş’taki saldırıyla alakalı bomba fotoğrafı ve bombalama yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi çocuk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı

  • 17.04.2026 14:38
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili Telegram üzerinden bomba fotoğrafı paylaşan ve bombalama yapacağı yönünde mesajlar attığı belirtilen lise öğrencisi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol