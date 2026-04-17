İstanbul'da bombalama yapacağını söyleyen liseli tutuklandı
Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili Telegram üzerinden bomba fotoğrafı paylaşan ve bombalama yapacağı yönünde mesajlar attığı belirtilen lise öğrencisi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Yeni Şafak'ın haberine göre; şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.