İstanbul'da bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Bu hafta İstanbul'da geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslar sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından bu hafta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış" 7-10 Şubat'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Hafta boyunca "Cadı Kazanı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi?" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Fosforlu Cevriye" ise Ümraniye Sahnesi'nde temsiller yapacak.

Ayrıca "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Geçit" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Uçurtmanın Kuyruğu" ve "Çingene Boksör" Müze Gazhane'de izleyici karşısına çıkacak.

Hafta sonunda ise çocuk oyunları "Bir Gece Masalı", "Rüya", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Fındıkkıran", "Benim Küçük Yıldızım", "Çöpsüz Dünya" ve "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Şehir Tiyatroları sahnelerinde boy gösterecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) bu hafta 6-11 Şubat tarihleri arasında farklı oyunlar seyircilerin beğenisine sunulacak.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Bence Katil Öldürdü", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bay Z.", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Kendi Gök Kubbemiz" oyunları sahnelenecek.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Sonbahara Son Güller", Garibaldi Sahnesi'nde ise "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunları, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali de Süreyya Operası Sahnesi'nde, "Rumuz Goncagül" müzikali de AKM Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

- Sahne sanatları ve konserler

Maximum Uniq Hall'de tiyatroseverlerle buluşacak oyunlardan "Uyduruk Sonlar" 8 Şubat, "Hücreler" 8-9 Şubat, "Timsah Ateşi" ise 10 Şubat’ta sahnelenecek.

Wolfgang Amadeus Mozart tarafından bestelenen "Don Giovanni" Operası 8 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'nün "Devrân-ı Şerîf" 7 Şubat, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Denizbank konseri 9 Şubat, Merve Kocabeyler & Veronika Lemishenko Arp İkilisi Kahve Konseri de 10 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.

- Yabancı sanatçılar İstanbullularla buluşacak

"Quartetto di Cremona & Pablo Barragán" konseri 10 Şubat'ta CRR'de müzikseverlerle buluşacak. Ünlü bestecilerin eserlerinin çalınacağı konserde sanatçıya kemanda Cristiano Gualco ve Paolo Andreoli, viyolada Simone Gramaglia, viyolonselde Giovanni Scaglione, klarnette Pablo Barragáni eşlik edecek.

New York City'de doğan ve performans kariyerine 1980'lerde Boston'da başlayan Randy Esen, 9 Şubat'ta Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası ile sahneye çıkacak.

"Aşık Shakespeare" oyunu 5-6 Şubat'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, "Toz" ise 7 Şubat'ta Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Cem Yılmaz "CMXXIV" gösterisi 7 ve 8 Şubat'ta Turkcell Sahnesi'nde "Balina" oyunu da 9 Şubat'ta Turkcell Platinum Sahnesi'nde yer alacak.

- Devam eden bazı sergiler

Milli İstihbarat Teşkilatının 97. kuruluş yılına ithafen hazırlanan "Temas İstanbul" sergisi AKM Galeri'de ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Sanat dünyasında "Luka" ismiyle tanınan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı, öğretim üyesi ve sanatçı Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu'nun 26. kişisel sergisi "Öz", Red Rouge Art Galeri'de sanatseverleri bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "750. Vuslat Yılında Hz. Mevlana" sergisi Türk İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM), İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi tarafından düzenlenen "Klasik Sanatlar" karma sergisi de Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebiliyor.

Ayrıca İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi'nde "Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.