İstanbul'da bu hafta: Birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere birçok etkinliğe sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yarın İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Yatak Odası Komedisi", 10-13 Aralık'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Uçurtmanın Kuyruğu", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Ümraniye Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)", 11 Aralık'ta "Ağaçlar Ayakta Ölür" tiyatro oyunu, 10-11 Aralık'ta "Romeo ve Juliet" bale gösterisi, 13 Aralık'ta "La Boheme" opera gösterisi sahnelenecek.

AKM'de ayrıca 8-11 Aralık'ta "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi, 14 Aralık'ta "El Cxuce Tango Show" ve "Claire Et Antho" dans gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Zorlu PSM'de bugün "Baba" ve "Afife", yarın "Baba" ve "Moira", 10 Aralık'ta "Kel Diva", 11 Aralık'ta "İnsanlar Mekanlar Nesneler", 12 Aralık'ta "Palamut Zamanı", 13 Aralık'ta "Ferhat Göçer, Opia 'İlk Görüşte Aşk'" ve 14 Aralık'ta "Don Quixote" (Don Kişot) oyunları sahnelenecek.

"Kadife Tavşan" oyunu, 14 Aralık'ta Maximum Uniq Hall'de izlenebilecek.

ENKA Sanat'ta yarın "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunu gösterilecek.

KONSERLER

AKM'de yarın "Kantemiroğlu'ndan Günümüze Mehter Müziği", 10 Aralık'ta "Doğumunun Hicri 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.V) Anısına, Mevlevi Mukabelesi ve Suzidilara Ayini", 12 Aralık'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri 80. Yıl Konseri" ve 13 Aralık'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Anlatımlı Korno & Piyano Dinletisi" konseri gerçekleştirilecek.

Keman virtüözü Javadoff, bugün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Zorlu PSM'de 10 Aralık'ta Emir Ersoy "Cuban Classics", 11 Aralık'ta Şevval Sam, 12 Aralık'ta Kerem Görsev Trio ve Mert Demir, 13 Aralık'ta Tuğrul Tülek ve 14 Aralık'ta Ragıb Narin konser verecek.

İsveçli müzisyen Jay-Jay Johanson, 10 Aralık'ta Blind İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Murat Cem Orhan, Mert Fırat ve Evrim Özkaynak'ın sahne alacağı "İkinci Yeni Şarkılar" konseri, 11 Aralık'ta ENKA Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

JJ Arena Ataşehir'de 12 Aralık'ta Dolu Kadehi Ters Tut, 13 Aralık'ta Berkay, Jolly Joker Kıyı İstanbul'da 12 Aralık'ta Soner Sarıca, 13 Aralık'ta Bengü, Jolly Joker Vadistanbul'da 10 Aralık'ta Yaşar, 12 Aralık'ta Merve Özbey, Jolly Joker Atakent Tema'da da 13 Aralık'ta Hakan Altun sahne alacak.

Brezilyalı rock müzik sanatçısı Kiko Loureiro Blind İstanbul'da, Sevcan Orhan da Mahsus Sahne'de 12 Aralık'ta konser verecek.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde bugün Kayhan Kalhor ve Erdal Erzincan, 10 Aralık'ta Sıla, 11 Aralık'ta Aşkın Nur Yengi, 12 Aralık'ta Güler Duman ve Oğuz Aksaç, 13 Aralık'ta Sagopa Kajmer, 14 Aralık'ta ise Sakiler sahnede olacak.

SERGİLER

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi", Rami Kütüphanesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

RS Sanat Alanı'nın yeni karma sergisi "İyileştiğim Yer", Nişantaşı Koru'da 14 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Sanatçı Elvan Alpay'ın son beş yılda ürettiği yeni işlerinden oluşan "Panta Rhei/İşler-Works 2021–2025" sergisi, 30 Ocak'a kadar Sevil Dolmacı Gallery'de görülebilecek.

Özge Kahraman'ın ilk kişisel sergisi "Karanlığın Hafızası", 15 Şubat'a dek ziyaret edilebilecek.

Oğuz Atay'ın Beyoğlu'nda kaleme aldığı "Tutunamayanlar" eserinden ilhamla hazırlanan "Gölgeler ki Güneşe Bağlı" karma resim sergisi, 21 Aralık'a kadar 15 sanatçının eserlerini görme fırsatı sunuyor.

İranlı sanatçı Seyed Davoud'un yeni eserlerinden oluşan "Kain'at" sergisi, Ortaköy'deki Hüsrev Kethüda Hamamı'nda 14 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk işbirliğinde hayata geçirilen Sanatçı Destek Fonu (SaDe) programının 2024-2025 dönemi sanatçılarının yeni üretimlerinden oluşan sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki "James Cameron Sanatı" sergisi, 28 Şubat'a kadar usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlere uzanan yaratım sürecini izleyicilerle buluşturuyor.

"Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek. Salt Beyoğlu da 1 Mart'a kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisini ağırlıyor.

Pera Müzesi'ndeki "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

Ömer Uluç'un "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, 12 Aralık'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.