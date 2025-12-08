İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?
AKOM'un paylaştığı rapora göre İstanbul'da çarşamba gününe kadar sıcaklıklar 10-12 derece aralığında seyredecek. Yağışlar ise bugün bölgeyi terk ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM'dan paylaşılan raporda, "Hafta sonu İstanbul'da etkili olan yağışlar (20-72 kg/m2) bugün itibari ile bölgemizi terk ederken sıcaklıkların hafta ortasına (çarşamba) kadar 10-12 dereceler aralığında seyretmeye devam edeceği, perşembe gününden itibaren ise tekrardan 15 dereceler civarına mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.
AKOM'un raporunda haftalık tahmin şöyle oldu:
Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu / Yağış beklenmiyor
Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu / Yağış beklenmiyor
Perşembe: Çok bulutlu / Yağış beklenmiyor
Cuma: Az bulutlu ve açık / Yağış beklenmiyor
Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu / Yağış beklenmiyor
Pazar: Parçalı bulutlu / Yağış beklenmiyor
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/pjZoyhhASP— AKOM (@ibbAkom) December 8, 2025