İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

AKOM'dan paylaşılan raporda, "Hafta sonu İstanbul'da etkili olan yağışlar (20-72 kg/m2) bugün itibari ile bölgemizi terk ederken sıcaklıkların hafta ortasına (çarşamba) kadar 10-12 dereceler aralığında seyretmeye devam edeceği, perşembe gününden itibaren ise tekrardan 15 dereceler civarına mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un raporunda haftalık tahmin şöyle oldu:

Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu / Yağış beklenmiyor

Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu / Yağış beklenmiyor

Perşembe: Çok bulutlu / Yağış beklenmiyor

Cuma: Az bulutlu ve açık / Yağış beklenmiyor

Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu / Yağış beklenmiyor

Pazar: Parçalı bulutlu / Yağış beklenmiyor