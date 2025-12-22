İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?
AKOM'un aktardığına göre İstanbul'da hafta boyunca havada çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 11-13 derece aralığında mevsim normallerini civarı ve üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuvvetli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
Salı: Parçalı ve çok bulutlu
Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu
Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Cuma: Parçalı bulutlu
Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/G4NkJglyHp— AKOM (@ibbAkom) December 22, 2025