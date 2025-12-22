Giriş / Abone Ol
İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM'un aktardığına göre İstanbul'da hafta boyunca havada çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 11-13 derece aralığında mevsim normallerini civarı ve üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuvvetli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

Salı: Parçalı ve çok bulutlu

Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu

Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Cuma: Parçalı bulutlu

Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

