İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? 16-20 Ocak 2026 İstanbul Hava Durumu

İstanbul’da hafta sonu planı yapanların en çok merak ettiği sorulardan biri hava durumunun nasıl olacağı. 16-20 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan yeni tahminlere göre megakentte soğuk hava etkisini artırırken, yağış ve yer yer kış koşulları da kendini gösterecek. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıklardaki düşüş dikkat çekiyor.

16-20 OCAK 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU GENEL DEĞERLENDİRME

Ocak ayının ortasına yaklaşırken İstanbul’da tipik kış havası hakim olmaya başlıyor. Hafta boyunca yağışlı sistemler etkili olurken, sıcaklık değerleri gündüz saatlerinde bile tek haneli rakamlarda seyredecek. Hafta sonu ise soğuk havanın daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 Ocak Cuma

Cuma günü İstanbul’da yağmur etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 10 derece olarak ölçülüyor. Gün boyunca bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir hava bekleniyor.

17 Ocak Cumartesi

Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi, sıcaklıklar belirgin şekilde düşüyor. Yağış devam ederken en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık ise 6 derece seviyelerinde olacak. Açık alan planları için serin ve ıslak bir gün öne çıkıyor.

18 Ocak Pazar

Pazar günü İstanbul’da kış havası daha sert hissedilecek. En düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık ise 5 derece civarında. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

19 Ocak Pazartesi

Yeni haftanın ilk günü soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar 1 ila 4 derece arasında değişirken, yağış yine karla karışık yağmur şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde soğuk daha belirgin hissedilecek.

20 Ocak Salı

Salı günü ise yağmur tekrar ön plana çıkıyor. En düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık 7 derece olarak tahmin ediliyor. Soğuk hava devam etse de önceki güne göre nispeten daha ılıman bir gün yaşanacak.

HAFTA SONU İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

17 ve 18 Ocak hafta sonu boyunca İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi yağmur, pazar günü ise karla karışık yağmur ihtimali öne çıkıyor. Dışarı çıkmayı planlayanların soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul’da hafta sonu yağmur var mı?

Evet. Cumartesi günü yağmur, pazar günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

16-20 Ocak 2026 arasında en soğuk gün hangisi?

Tahminlere göre 19 ve 20 Ocak günleri en düşük sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesiyle haftanın en soğuk günleri olacak.

İstanbul’da kar yağışı bekleniyor mu?

Bu tarihler arasında yoğun kar yağışı beklenmezken, pazar ve pazartesi günleri karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

16-20 Ocak 2026 İstanbul hava durumu tahminleri, şehirde soğuk ve yağışlı bir haftaya işaret ediyor. Hafta sonu sıcaklıkların düşmesi ve karla karışık yağmur ihtimali, kış şartlarının daha belirgin hissedileceğini gösteriyor. İstanbul’da dışarı çıkacakların hava durumunu yakından takip etmesi ve tedbirli olması önem taşıyor.