İstanbul'da büfede patlama: Bazı iş yerlerinde hasar oluştu
İstanbul Güngören’de bir büfede patlama meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, patlamada yaralanan olmadığı, büfe ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu bildirildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA
İstanbul Güngören'de bir büfede patlama meydana geldi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.