İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bugün Şişli’de gerçekleşecek olan “Bizim Sokak Etkinliği” sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Güncel 07.07.2024 09:06 Giriş: 07.07.2024 09:06

Güncelleme: 07.07.2024 09:09 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA