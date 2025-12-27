İstanbul'da bugün hangi ilçelerde kar bekleniyor? (27 Aralık 2025 günlük tahmin)

İstanbul’da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 7 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok ilçede aralıklı yağmur, bazı ilçelerin ise yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde ise kesilmesi bekleniyor. İşte MGM verilerine göre İstanbul’un 39 ilçesi için yağış durumu, kar beklenen bölgeler ve güncel hava tahmini…

İSTANBUL’DA BUGÜN YAĞMURLU OLAN İLÇELER

İstanbul'da bugün yağmur beklenen ilçeler şöyle:

İstanbul Geneli – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 7°C Adalar – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Avcılar – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Bağcılar – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C Bahçelievler – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Bakırköy – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Bayrampaşa – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Beşiktaş – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C Beykoz – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 8°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 8°C Beylikdüzü – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Beyoğlu – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Büyükçekmece – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Esenler – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C Esenyurt – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C Fatih – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Güngören – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Kadıköy – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Kağıthane – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Kartal – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 8°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 8°C Küçükçekmece – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C Maltepe – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Pendik – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 8°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 8°C Sarıyer – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C Silivri – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C Sultangazi – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 6°C Şile – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Şişli – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Tuzla – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 8°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 8°C Üsküdar – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C Zeytinburnu – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / 7°C

YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN İLÇELER

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunan ilçeler ise şöyle sıralanıyor.

Arnavutköy – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C Ataşehir – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C Başakşehir – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C Çatalca – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C Çekmeköy – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C Eyüp – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 7°C Gaziosmanpaşa – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C Sancaktepe – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 7°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 7°C Sultanbeyli – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C

– Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C Ümraniye – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu / 6°C

İstanbul’da bugün kar bekleniyor mu?

İstanbul’un bazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Hangi ilçelerde kar görülebilir?

Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

İstanbul genelinde hava nasıl olacak?

İstanbul genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacak.

İstanbul’da bugün yağmur geniş alanlarda etkili olurken, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilecek. Gün içinde hava koşullarının değişebileceği unutulmamalı ve özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması önerilir.