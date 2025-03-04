İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 4 Mart 2025 İstanbul tüm ilçelerin hava durumu

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdun baatı kesimlerini terk etti. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış bekleyen ilçe var mı? İstanbul'da günün en düşük sıcaklıkları kaç derece? İstanbul hava durumu tahminlerine dair detaylara bakalım:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

4 Mart 2025 itibariyleİstanbul’da bugün hava parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu olacak. İlçelere göre en düşük sıcaklıklar 8°C ile 13°C arasında değişiyor. İşte ilçe ilçe hava durumu detayları:

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE HAVA DURUMU

Adalar: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Arnavutköy: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Ataşehir: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Avcılar: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Bağcılar: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Bahçelievler: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Bakırköy: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Başakşehir: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Bayrampaşa: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C. Beşiktaş: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Beykoz: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Beylikdüzü: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C. Beyoğlu: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Büyükçekmece: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Çatalca: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Çekmeköy: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Esenler: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Esenyurt: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Eyüpsultan: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Fatih: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Gaziosmanpaşa: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Güngören: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Kadıköy: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Kağıthane: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Kartal: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Küçükçekmece: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Maltepe: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Pendik: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 12°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 12°C. Sancaktepe: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Sarıyer: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 8°C. Silivri: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Sultanbeyli: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C. Sultangazi: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Şile: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Şişli: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 11°C. Tuzla: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C. Ümraniye: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Üsküdar: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 9°C. Zeytinburnu: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, en yüksek sıcaklık 10°C.

Bugün İstanbul genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Şehir genelinde parçalı çok bulutlu hava hakim olurken, ilerleyen saatlerde az bulutlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkacakların hafif bir mont veya ceket tercih etmeleri önerilir.