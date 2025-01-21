İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu (21-26 Ocak 2025)
Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkisini azalttı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da 5 günlük hava tahmini nedir?
Yağışlı hava yurdun güneybatı kesiminde etkili olurken İstanbul'daki hava durumu da merak ediliyor. Peki İstanbul'da günlük ve 5 günlük hava durumu ne olacak? İStanbul'da yağmur bekleniyor mu? İstanbul hava tahmin raporlarına bakalım:
İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün (21 Ocak Salı) hava parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 5, en yüksek ise 9 derece.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da önümüzdeki 5 günün hava durumu ve hava sıcaklığı tahmini şöyle:
Salı: 5-9 (Az bulutlu ve açık)
Çarşamba: 6-11 (Yağmurlu)
Perşembe: 7-11 (Çok bulutlu)
Cuma: 6-13 (Yağmurlu)
Cumartesi: 8-10 (Yağmurlu)