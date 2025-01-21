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İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu (21-26 Ocak 2025)

Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkisini azalttı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da 5 günlük hava tahmini nedir?

BirBilgi
  • 21.01.2025 10:25
  • Giriş: 21.01.2025 10:25
  • Güncelleme: 21.01.2025 10:25
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu (21-26 Ocak 2025)

Yağışlı hava yurdun güneybatı kesiminde etkili olurken İstanbul'daki hava durumu da merak ediliyor. Peki İstanbul'da günlük ve 5 günlük hava durumu ne olacak? İStanbul'da yağmur bekleniyor mu? İstanbul hava tahmin raporlarına bakalım:

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün (21 Ocak Salı) hava parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 5, en yüksek ise 9 derece.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki 5 günün hava durumu ve hava sıcaklığı tahmini şöyle:

Salı: 5-9 (Az bulutlu ve açık)

Çarşamba: 6-11 (Yağmurlu)

Perşembe: 7-11 (Çok bulutlu)

Cuma: 6-13 (Yağmurlu)

Cumartesi: 8-10 (Yağmurlu)

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