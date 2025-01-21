İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu (21-26 Ocak 2025)

Yağışlı hava yurdun güneybatı kesiminde etkili olurken İstanbul'daki hava durumu da merak ediliyor. Peki İstanbul'da günlük ve 5 günlük hava durumu ne olacak? İStanbul'da yağmur bekleniyor mu? İstanbul hava tahmin raporlarına bakalım:

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün (21 Ocak Salı) hava parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 5, en yüksek ise 9 derece.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki 5 günün hava durumu ve hava sıcaklığı tahmini şöyle: