İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Tüm ilçere göre hava durumu (20 Şubat)

İstanbul'da 20 Şubat 2025 Perşembe günü hava durumu soğuk ve kar yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, kent genelinde yoğun bulutlanma ve aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yağışın özellikle bazı ilçelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte ilçelere göre detaylı hava tahmini:

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Adalar: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Arnavutköy: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C Ataşehir: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Avcılar: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Bağcılar: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C Bahçelievler: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Bakırköy: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Başakşehir: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C Bayrampaşa: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Beşiktaş: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Beykoz: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Beylikdüzü: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Beyoğlu: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Büyükçekmece: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Çatalca: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C Çekmeköy: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Esenler: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Esenyurt: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C Eyüp: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C Fatih: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Gaziosmanpaşa: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C Güngören: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Kadıköy: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 4°C Kağıthane: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Kartal: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 4°C Küçükçekmece: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Maltepe: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Pendik: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Tuzla: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 4°C Ümraniye: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 2°C Üsküdar: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C Zeytinburnu: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 3°C

20 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da yaşayanlar için dışarı çıkarken dikkatli olunması öneriliyor. Sıcaklıklar genel olarak 2-4°C arasında değişiyor ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Özellikle araç kullananlar için yollarda buzlanma riskine karşı tedbirli olunmalı.

Meteorolojik veriler İstanbul'un tüm ilçelerinde hava durumunun benzer şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Yağışın kuvvetli olduğu bölgelerde su baskınlarına ve trafikte yaşanabilecek aksamalara dikkat edilmesi gerekiyor.