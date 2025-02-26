İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'un tüm ilçeleri hava durumu (26 Şubat 2025)

İstanbul'da 26 Şubat 2025 günü hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'un tamamında parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı ilçelerde sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. İstanbul hava durumu tahminlerine göre sıcaklık ilçelere göre değişiklik gösteriyor.

İşte 26 Şubat İstanbul hava durumu ilçelere göre detaylı tahmini:

İSTANBUL GENEL HAVA DURUMU

Gökyüzü Durumu: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu Sıcaklık: 9-12 derece aralığında

9-12 derece aralığında Ek Bilgi: Sabah saatlerinde bazı ilçelerde pus ve sis bekleniyor.

İLÇELERE GÖRE 26 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU

AVRUPA YAKASI HAVA DURUMU

Adalar: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C. Arnavutköy: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 12°C. Avcılar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 9°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 9°C. Bağcılar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 9°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 9°C. Bahçelievler: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Bakırköy: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Başakşehir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 9°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 9°C. Bayrampaşa: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Beşiktaş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C. Beylikdüzü: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C. Beyoğlu: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Büyükçekmece: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 12°C. Çatalca: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C. Esenler: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Esenyurt: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C. Eyüp: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C. Fatih: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C. Gaziosmanpaşa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C. Güngören: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Kağıthane: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C. Küçükçekmece: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C. Sarıyer: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C. Silivri: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 9°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 9°C. Sultangazi: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 10°C. Şişli: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C. Zeytinburnu: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

ANADOLU YAKASI HAVA DURUMU

Ataşehir: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Beykoz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 12°C. Çekmeköy: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C. Kadıköy: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C. Kartal: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C. Maltepe: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Pendik: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C. Sancaktepe: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C. Sultanbeyli: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Şile: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 10°C. Tuzla: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C. Ümraniye: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11°C. Üsküdar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, sıcaklık 11°C.

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul’da genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde bazı ilçelerde sis ve pus görülebilir. Sıcaklık değerleri 9 ila 12 derece arasında değişirken, gün içinde hafif bir serinlik hissedilecek.