İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İstanbul tüm ilçelere göre hava durumu (24 Şubat 2025 Pazartesi)

İstanbul oldukça soğuk bir güne uyandı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İstanbul'un ilçelerinde hava nasıl olacak? İstanbul'a ait detaylı hava durumu şöyle:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL? (24 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ)

İstanbul'da 24 Şubat 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Kar yağışı beklenmiyor, ancak sıcaklıklar düşük seyredecek. İşte İstanbul'un tüm ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu Günlük en düşük sıcaklık: -3°C

-3°C Günlük en yüksek sıcaklık: 4°C

İLÇELERE GÖRE İSTANBUL HAVA DURUMU (24 ŞUBAT 2025)

Adalar: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Arnavutköy: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Ataşehir: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Avcılar: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Bağcılar: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Bahçelievler: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Bakırköy: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Başakşehir: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Bayrampaşa: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Beşiktaş: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Beykoz: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Beylikdüzü: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

6°C, parçalı ve çok bulutlu Beyoğlu: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Büyükçekmece: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

6°C, parçalı ve çok bulutlu Çatalca: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Çekmeköy: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

6°C, parçalı ve çok bulutlu Esenler: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Esenyurt: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Eyüp: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Fatih: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Gaziosmanpaşa: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Güngören: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Kadıköy: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

6°C, parçalı ve çok bulutlu Kağıthane: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Kartal: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Küçükçekmece: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Maltepe: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Pendik: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Sancaktepe: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Sarıyer: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Silivri: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Sultanbeyli: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

3°C, parçalı ve çok bulutlu Sultangazi: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Şile: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Şişli: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Tuzla: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

6°C, parçalı ve çok bulutlu Ümraniye: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

4°C, parçalı ve çok bulutlu Üsküdar: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

5°C, parçalı ve çok bulutlu Zeytinburnu: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde hava oldukça soğuk olacak. Sıcaklıklar gün içinde en fazla 4 dereceye kadar yükselecek.

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