İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İstanbul tüm ilçelere göre hava durumu (24 Şubat 2025 Pazartesi)
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava sürüyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağacak ilçe var mı? KAdıköy'de, Beşiktaş'ta, Şişli'de, Zeytinburnu'nda, Ümraniye'de, Sultanbeyli'de hava nasıl? 24 Şubat 2025 İstanbul tüm ilçelerin hava durumu ve uyarılar haberimizde.
İstanbul oldukça soğuk bir güne uyandı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İstanbul'un ilçelerinde hava nasıl olacak? İstanbul'a ait detaylı hava durumu şöyle:
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL? (24 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ)
İstanbul'da 24 Şubat 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Kar yağışı beklenmiyor, ancak sıcaklıklar düşük seyredecek. İşte İstanbul'un tüm ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:
- Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu
- Günlük en düşük sıcaklık: -3°C
- Günlük en yüksek sıcaklık: 4°C
İLÇELERE GÖRE İSTANBUL HAVA DURUMU (24 ŞUBAT 2025)
- Adalar: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Arnavutköy: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Ataşehir: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Avcılar: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Bağcılar: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Bahçelievler: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Bakırköy: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Başakşehir: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Bayrampaşa: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Beşiktaş: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Beykoz: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Beylikdüzü: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
- Beyoğlu: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Büyükçekmece: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çatalca: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çekmeköy: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
- Esenler: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Esenyurt: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Eyüp: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Fatih: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Gaziosmanpaşa: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Güngören: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kadıköy: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kağıthane: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kartal: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Küçükçekmece: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Maltepe: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Pendik: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Sancaktepe: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Sarıyer: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Silivri: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Sultanbeyli: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
- Sultangazi: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Şile: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Şişli: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Tuzla: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
- Ümraniye: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
- Üsküdar: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
- Zeytinburnu: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
Bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde hava oldukça soğuk olacak. Sıcaklıklar gün içinde en fazla 4 dereceye kadar yükselecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN ÖNERİLER
- Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkisini göstereceğinden kalın kıyafetler tercih edilmelidir.
- Yağış beklenmediği için şemsiye veya yağmurluk gerekli değildir.
- Rüzgarın etkisi düşük olacak ancak sahil kesimlerinde hafif esinti hissedilebilir.