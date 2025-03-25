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İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: On binlerce öğrenci Maçka Parkı'nda buluştu!

İBB Başkanı İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından ülkenin dört bir yanında başlayan ve üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği eylemler devam ediyor. On binlerce öğrenci bugün Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Maçka Park'ında buluşan on binlerce öğrenci buradan kayyum atanan Şişli Belediyesi önüne yürüyüşe geçti.

Güncel
  • 25.03.2025 15:48
  • Giriş: 25.03.2025 15:48
  • Güncelleme: 25.03.2025 18:44
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: On binlerce öğrenci Maçka Parkı'nda buluştu!
Fotoğraf: BirGün

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan eylermler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.

On binlerce üniversite öğrencisi bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüyüşe geçti.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri Davutpaşa Kampüsü'nden Maçka'ya doğru yola çıktı. Öğrenciler, sloganlarla Maçka'ya yürüdü.

Fotoğraf: BirGün
Fotoğraf: BirGün

Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri de Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "büyük öğrenci buluşması"na doğru yola çıktı. Binlerce öğrenci, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yürüdü.

Öğrenciler Maçka'da buluştuktan sonra Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyüşe başladı.

Fotoğraf: BirGün
Fotoğraf: BirGün
Fotoğraf: BirGün

Farklı üniversitelerden (İTÜ, Yıldız, Galatasaray, Bahçeşehir, İstanbul, Mimar Sinan, Boğaziçi, Yeditepe, Koç, Sabancı, Özyeğin, Bilgi) öğrenciler İstanbul Maçka'da toplandı. On binlerce öğrenci 18.15'te  kayyum tayin edilen Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyüşe başladı.

Güncellenecek...

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