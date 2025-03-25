İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: On binlerce öğrenci Şişli Belediyesi'ne yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan eylermler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.

On binlerce üniversite öğrencisi bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüyüşe geçti.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri Davutpaşa Kampüsü'nden Maçka'ya doğru yola çıktı. Öğrenciler, sloganlarla Maçka'ya yürüdü.

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri de Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "büyük öğrenci buluşması"na doğru yola çıktı. Binlerce öğrenci, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yürüdü.

Üniversiteliler, büyük öğrenci buluşması için Maçka yolunda!



Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "büyük öğrenci buluşması"na gidiyor: "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"https://t.co/nJNMRNETgB pic.twitter.com/5a9RwDYDg0 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025

Öğrenciler Maçka'da buluştuktan sonra Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyüşe başladı.

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

İstanbul'da üniversitelerde boykot kararı alan binlerce öğrenci Maçka Parkı'nda sloganlarla toplanmayı sürdürüyor. pic.twitter.com/Iu7FggTKnG — Etkin Haber Ajansı (@etkinhbrajansi) March 25, 2025

Farklı üniversitelerden (İTÜ, Yıldız, Galatasaray, Bahçeşehir, İstanbul, Mimar Sinan, Boğaziçi, Yeditepe, Koç, Sabancı, Özyeğin, Bilgi) öğrenciler İstanbul Maçka'da toplandı. On binlerce öğrenci 18.15'te kayyum tayin edilen Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyüşe başladı.

Maçka Parkı'nda buluşan on binlerce öğrencinin yürüyüşü başladı.

Öğrenciler Şişli Belediyesi'ne sloganlarla yürüyor...https://t.co/0GJIb8aRfH pic.twitter.com/BUeJhed7K2 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025

18.30'da öğrencilerin yürüyüşüne destek veren bir doktor, "Açılın ben doktorum, geç geldiğim için özür dilerim" pankartıyla yürüyüşe katıldı.

Üniversiteli öğrenciler sloganlar eşliğinde Maçka'dan Şişli Belediyesi'ne yürümeye devam ediyor

Öğrencilerin yürüyüşüne destek veren bir doktor, "Açılın ben doktorum, geç geldiğim için özür dilerim" pankartıyla yürüyüşe katıldıhttps://t.co/G2QvFqLYy3 pic.twitter.com/xwWNIqi8nO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025

19.15'te Şişli'ye ulaşan on binlerce öğrenciye Şişli halkı balkonlara çıkarak destek verdi.

Güncellenecek...