İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: On binlerce öğrenci Şişli Belediyesi'ne yürüdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından ülkenin dört bir yanında başlayan ve üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği eylemler devam ediyor. On binlerce öğrenci bugün Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Maçka Park'ında buluşan on binlerce öğrenci buradan kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan eylermler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.
On binlerce üniversite öğrencisi bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüyüşe geçti.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri Davutpaşa Kampüsü'nden Maçka'ya doğru yola çıktı. Öğrenciler, sloganlarla Maçka'ya yürüdü.
İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: Üniversite öğrencileri Maçka'ya yürüyor!https://t.co/nJNMRNETgB pic.twitter.com/YGVDUJb76C— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025
Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri de Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "büyük öğrenci buluşması"na doğru yola çıktı. Binlerce öğrenci, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yürüdü.
Üniversiteliler, büyük öğrenci buluşması için Maçka yolunda!— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025
Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "büyük öğrenci buluşması"na gidiyor: "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"https://t.co/nJNMRNETgB pic.twitter.com/5a9RwDYDg0
Öğrenciler Maçka'da buluştuktan sonra Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyüşe başladı.
İstanbul'da üniversitelerde boykot kararı alan binlerce öğrenci Maçka Parkı'nda sloganlarla toplanmayı sürdürüyor. pic.twitter.com/Iu7FggTKnG— Etkin Haber Ajansı (@etkinhbrajansi) March 25, 2025
Farklı üniversitelerden (İTÜ, Yıldız, Galatasaray, Bahçeşehir, İstanbul, Mimar Sinan, Boğaziçi, Yeditepe, Koç, Sabancı, Özyeğin, Bilgi) öğrenciler İstanbul Maçka'da toplandı. On binlerce öğrenci 18.15'te kayyum tayin edilen Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyüşe başladı.
Maçka Parkı'nda buluşan on binlerce öğrencinin yürüyüşü başladı.— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025
Öğrenciler Şişli Belediyesi'ne sloganlarla yürüyor...https://t.co/0GJIb8aRfH pic.twitter.com/BUeJhed7K2
18.30'da öğrencilerin yürüyüşüne destek veren bir doktor, "Açılın ben doktorum, geç geldiğim için özür dilerim" pankartıyla yürüyüşe katıldı.
Üniversiteli öğrenciler sloganlar eşliğinde Maçka'dan Şişli Belediyesi'ne yürümeye devam ediyor— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025
Öğrencilerin yürüyüşüne destek veren bir doktor, "Açılın ben doktorum, geç geldiğim için özür dilerim" pankartıyla yürüyüşe katıldıhttps://t.co/G2QvFqLYy3 pic.twitter.com/xwWNIqi8nO
19.15'te Şişli'ye ulaşan on binlerce öğrenciye Şişli halkı balkonlara çıkarak destek verdi.
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