İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: Üniversite öğrencileri Maçka'da buluştu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan eylermler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.

Üniversite öğrencileri bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürümesi bekleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri Davutpaşa Kampüsü'nden Maçka'ya doğru yola çıktı. Öğrenciler, sloganlarla Maçka'ya yürüyor.

Fotoğraf: BirGün

Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri de Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "büyük öğrenci buluşması"na doğru yola çıktı. Binlerce öğrenci, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yürüyor.

Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "öğrenci buluşması"na gidiyor:



"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" pic.twitter.com/deHx3rHzSg — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) March 25, 2025

Öğrencilerin Maçka'ya yürüyüşü devam ederken bir grup Maçka'ya uaştı.

Fotoğraf: BirGün

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