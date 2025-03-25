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İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: Üniversite öğrencileri Maçka'da buluştu!

İBB Başkanı İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından ülkenin dört bir yanında başlayan ve üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği eylemler devam ediyor. Bugün Maçka Parkı'nda toplanacak olan öğrenciler, buradan kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüyecek.

Güncel
  • 25.03.2025 15:48
  • Giriş: 25.03.2025 15:48
  • Güncelleme: 25.03.2025 17:11
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: Üniversite öğrencileri Maçka'da buluştu!
Fotoğraf: BirGün

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan eylermler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.

Üniversite öğrencileri bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürümesi bekleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri Davutpaşa Kampüsü'nden Maçka'ya doğru yola çıktı. Öğrenciler, sloganlarla Maçka'ya yürüyor.

Fotoğraf: BirGün

Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri de Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "büyük öğrenci buluşması"na doğru yola çıktı. Binlerce öğrenci, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yürüyor.

Öğrencilerin Maçka'ya yürüyüşü devam ederken bir grup Maçka'ya uaştı.

Fotoğraf: BirGün

Güncellenecek...

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