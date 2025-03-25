İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: Üniversite öğrencileri Maçka'da buluştu!
İBB Başkanı İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından ülkenin dört bir yanında başlayan ve üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği eylemler devam ediyor. Bugün Maçka Parkı'nda toplanacak olan öğrenciler, buradan kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan eylermler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.
Üniversite öğrencileri bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürümesi bekleniyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri Davutpaşa Kampüsü'nden Maçka'ya doğru yola çıktı. Öğrenciler, sloganlarla Maçka'ya yürüyor.
İstanbul'da büyük öğrenci buluşması: Üniversite öğrencileri Maçka'ya yürüyor!https://t.co/nJNMRNETgB pic.twitter.com/YGVDUJb76C— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025
Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri de Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "büyük öğrenci buluşması"na doğru yola çıktı. Binlerce öğrenci, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yürüyor.
Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Maçka Parkı'nda düzenlenecek olan "öğrenci buluşması"na gidiyor:— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) March 25, 2025
"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" pic.twitter.com/deHx3rHzSg
Öğrencilerin Maçka'ya yürüyüşü devam ederken bir grup Maçka'ya uaştı.
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