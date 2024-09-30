İstanbul'da çakarlı düğün konvoyu: 19 kişiye para cezası verildi

İstanbul'da bir düğün konvoyunda çakarlı araçlarla drift yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından İstanbul'daki çakarlı düğün konvoyuna ilişkin açıklama yaptı.

E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda 28 Eylül 2024 tarihinde çakarlı lüks araçlarla drift yapanlara ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin incelendiğini belirten Yerlikaya, "Çalışmalar sonucu; şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

19 kişiye idari para cezası uygulandığını ifade eden Yerlikaya'nın açıklamasının devamı şöyle:

"Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslar, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir.

Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin‼️ Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim."