İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

İstanbul genelinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ümraniye, Kağıthane, Zeytinburnu'nda motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapan yerlere yönelik uygulamanın birinci aşamasında, 8 işletme ile 95 motosiklet denetlenirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İkinci aşamada 70 noktada 533 personelin katılımıyla dün 22.00-01.00 saatleri arasında motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 6 bin 268 kişinin GBT sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 17şüpheli ile 42 yoklama kaçağı yakalandı.

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabancanın yanı sıra 523 gram uyuşturucu madde ve 98 uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 bin 908 motosiklet ve 483 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 50 motosiklet, 16 araç ve 27 sürücüye işlem yapılırken, 9 araç trafikten men edildi, toplamda 582 bin 89 lira trafik cezası kesildi.

Uygulamalarda ayrıca 8 yabancı uyruklu şahsa da işlem yapıldı.