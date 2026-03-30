İstanbul'da Çin zirvesi: Batı'nın sömürgeci politikalarına karşı alternatif model mi?

Çin Medya Grubu (CMG) tarafından düzenlenen “İlkbaharda Çin: Çin’in Dünya için Kalkınma Fırsatları” temalı küresel diyalog toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıda siyasetçiler, diplomatlar ve akademisyenler; küresel diplomasi, yapay zeka yarışı ve bölgesel iş birliklerini tartıştı.

"TÜRKİYE VE ÇİN'İN TARİHSEL ORTAKLIĞI"

Toplantıya katılan TBMM İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, iki ülkenin bağımsızlık savaşı vermiş olma ortaklığına dikkat çekti. Türkiye’nin Çin ile ilişkilerinde bir özeleştiri yapması gerektiğini belirten Kılınç, “Teknoloji alanında Çin’in gerisinde olduğumuz bir gerçek. 55 yıllık diplomatik ilişkilerde altyapı ve kültürel alanda yol kat edildi ancak daha nitelikli çalışmalara ihtiyaç var” dedi.

ABD VE İSRAİL'E "ULUSLARARASI HUKUK" ELEŞTİRİSİ

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiadong, Çin’in yeşil enerji ve yapay zeka alanındaki liderliğine vurgu yaparken, Orta Doğu’daki gelişmelere dair de mesaj verdi. Wei Xiadong, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Çin’in bölgede gerilimi düşürmek için diplomasi trafiği yürüttüğünü aktardı.

Siyaset Bilimci Dr. Barış Adıbelli ise ABD’nin müdahaleci politikalarını "haydut devlet" kavramı üzerinden eleştirdi. Adıbelli, “Çin, ABD gibi küresel bir jandarmalığa soyunmak yerine, sorunların eşit oyla temsil edilen güçlü bir Birleşmiş Milletler aracılığıyla çözülmesini savunuyor” ifadelerini kullandı.

"KUŞAK VE YOL" SÖMÜRGECİLİĞE ALTERNATİF Mİ?

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Aydın, Batı’nın 19. yüzyılın kolonyal (sömürgeci) politikalarına dönme eğiliminde olduğunu savundu. Aydın, Çin’in "Kuşak ve Yol" girişimiyle buna bir alternatif sunduğunu belirterek, “Bu proje ile deniz temelli imparatorluklar yerine, Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya uzanan kıta temelli bir ticaret bağı kuruluyor” dedi.

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin "Orta Koridor" projesi ile Çin’in stratejik vizyonunun birbirini tamamladığı vurgulandı.

YAPAY ZEKADA "AÇIK KAYNAK" VE "PENTAGON" FARKI

Panelin teknoloji bölümünde ise yapay zeka alanındaki kutuplaşma öne çıktı.

Dr. Taha Koçyiğit, ABD’li şirketlerin yapay zeka araştırmalarını gizlediğini ve akademik yayın yapmadığını, Çinli şirketlerin ise kodlarını açarak teknolojinin küresel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Doç. Dr. Şener Özender, ABD’li devlerin Pentagon ile savaş teknolojileri üzerine çalıştığını hatırlatarak, Çin’in tedarik zinciri gücüyle 2028 yılı itibarıyla robotik alanında liderliğe yükseleceğini öngördüğünü ifade etti.