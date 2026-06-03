İstanbul'da çocuk kavgasına aileler karıştı: 1 kişi bıçaklandı, 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da çocuklar arasında çıkan ve büyüklerin de karıştığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kaçan 3 şüpheli Büyükçekmece’de yakalanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, çocuklar arasında başlayan kavgaya kısa süre sonra yakınları da katıldı.

Kavgada 3 kişinin saldırısına uğrayan Y.E.Ş., sol bacağından 4 bıçak darbesi ile yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin, Y.E.Ş. ile daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Y.E.Ş. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından yapılan incelemede şüphelilerin O.Ş. (45), E.Ş. (19) ve C.Ş. (17) olduğu belirlendi. Büyükçekmece'de yakalanan şüphelilerin bulunduğu araçta olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.