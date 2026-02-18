Giriş / Abone Ol
İstanbul'da çok sayıda vapur seferi iptal edildi

Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Güncel
  • 18.02.2026 10:42
  • Giriş: 18.02.2026 10:42
  • Güncelleme: 18.02.2026 10:46
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

İptal edilen seferler şöyle:

• Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

• Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

• Büyükada-Sedef Adası Hattı

• Adalar-Beşiktaş Hattı

• Üsküdar-Haliç Hattı

• Kadıköy-Haliç Hattı

• Beşiktaş-Haliç Hattı

