İstanbul'da deniz dibi temizliği yapıldı

Silivri'de dalgıçlar tarafından yapılan temizlik çalışmasında deniz altından şişe, sandalye, lastik, kasa ve hortum gibi çöpler çıktı.

Silivri Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşan "Marmara Denizi Günü" dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Etkinlikte, dalgıçlar tarafından suyun altından sandalye, lastik, kasa, hortum, cam ve plastik gibi çok sayıda çöp çıkarıldı.

Çöpler, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.